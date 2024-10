Mồ côi mẹ, nam sinh tí hon vượt nghịch cảnh vào đại học

Mồ côi mẹ từ bé, căn bệnh suy tuyến yên khiến cơ thể nhỏ con hơn so với bạn bè nhưng em Nguyễn Công Bách đã vượt nghịch cảnh, chinh phục giấc mơ đại học. Năm học mới này, Học viện Hành chính Quốc gia chào đón nam sinh đặc biệt khi chỉ cao 1,34 m, nặng 27,5 kg (chưa bằng chiều cao, cân nặng trung bình của học sinh lớp 5). Đó chính là em Nguyễn Công Bách sinh năm 2006 tại xã Châu Phong, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - tân sinh viên ngành Kinh tế. Ngày đến trường nhập học, nhiều thầy cô, bạn bè nhầm tưởng Bách là học sinh tiểu học theo anh chị đến trường chơi. “Em chỉ nhỏ bé về ngoại hình, còn hiểu biết và tri thức vốn bình đẳng như bạn bè đồng trang lứa. Mọi việc vẫn có thể tự làm như những người bình thường, nên em không thấy tự ti”, Bách nói. Em Nguyễn Công Bách. (Ảnh: NVCC) Nghịch cảnh bủa vây cậu học trò nghèo Trước khi chinh phục giấc mơ nơi giảng đường đại học, ít ai biết chàng sinh viên quê Bắc Ninh phải trải qua vô vàn khó khăn, thách thức. Bố mẹ ly hôn năm ba tuổi, Bách sống cùng mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ tại xã Châu Phong. Kinh tế của cả gia đình chủ yếu dựa vào mảnh vườn nhỏ trước nhà với mấy luống rau xanh, vài cây ăn quả. Bách kể hồi còn nhỏ, thấy bản thân nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa, mọi người chỉ nghĩ đơn giản nam sinh bị còi xương. Lên tiểu học, mẹ đưa Bách đi khám và được chẩn đoán thiếu canxi. Tuy nhiên sau khi về nhà uống bổ sung, chiều cao và cân nặng vẫn không cải thiện. Cho đến hè năm lớp 7, khi có điều kiện ra Hà Nội thăm khám, gia đình mới sững sờ khi bác sĩ kết luận Bách bị suy tuyến yên, thiếu hormone tăng trưởng. Thương con, thương cháu, mẹ và ông bà ngoại quyết định dồn hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm người thân để mua thuốc chữa chạy cho Bách. Do sử dụng thuốc nhập ngoại theo chỉ định của bác sĩ, gia đình phải chi trả hơn 6 triệu đồng/tháng. Gia đình nhỏ vốn chẳng giàu có gì, nay lại càng thêm khố đốn. Đến đầu năm lớp 11, thấy tiền thuốc thang tốn kém, cơ thể cũng không phát triển được nhiều, Bách quyết định dừng điều trị. Căn bệnh suy tuyến yên, thiếu hormone tăng trưởng khiến Bách nhỏ con hơn so với bạn bè đồng trang lứa. (Ảnh: NVCC) Thế nhưng nghiệt ngã cuộc đời chưa dừng lại ở đó với chàng trai quê Bắc Ninh, đúng vào năm lớp 11, mẹ không may gặp tai nạn và qua đời. Phút chốc, nam sinh trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. "Lúc đó em rất sốc và buồn. Sau khi vực dậy tinh thần,nghĩ mọi chuyện xảy ra không thể thay đổi được nữa, nên chỉ biết cố gắng học tập để trở thành người tốt, khi ra đời có công việc ổn định như những gì mẹ hằng mong muốn”, Bách tâm sự. Quyết tâm chinh phục đại học để thay đổi số phận Đối mặt với nghịch cảnh, 10X chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà không ngừng mơ về tương lai tươi sáng hơn. Bách tâm niệm, chỉ có việc học mới làm thay đổi số phận. Lấy gia đình làm động lực, nam sinh không ngừng cố gắng từng ngày để chạm tới giấc mơ đại học. Cuộc đời không phụ lòng người nỗ lực, mùa tuyển sinh năm 2024, Bách đạt 24,5 điểm khối A07 (Toán 8, Lịch sử 8, Địa lý 8,5), trúng tuyển ngành Kinh tế của Học viện Hành chính Quốc gia. Ngày nhận kết quả, chàng trai Bắc Ninh vỡ oà trong hạnh phúc. “Em lựa chọn chuyên ngành Kinh tế, một phần vì Toán là môn học em yêu thích và học khá tốt. Phần vì ngành này có nhiều cơ hội việc làm, công việc có thể không yêu cầu cao về ngoại hình, em sẽ dễ dàng xin việc hơn”, nam sinh nói. 10X Bắc Ninh quyết tâm chinh phục đại học để thay đổi số phận. (Ảnh: NVCC) Lên Hà Nội nhập học hơn 1 tháng, Bách cho biết bản thân vẫn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống náo nhiệt nơi thành thị. Ở môi trường đại học, 10X được thầy cô và các bạn nhiệt tình giúp đỡ trong mọi việc, khiến bản thân cảm thấy xúc động và hạnh phúc. “Trong việc học, với các môn văn hóa, các bạn làm được, em cũng làm được. Do thân hình nhỏ bé nên có thể ở những môn giáo dục thể chất, bản thân sẽ gặp khó khăn, nhưng em tin chỉ cần cố gắng hết sức sẽ vượt qua”, Bách bày tỏ. Nam sinh cũng mạnh dạn ứng tuyển vào các câu lạc bộ ngoại khoá của trường, với mong muốn học hỏi thêm kỹ năng, kinh nghiệm từ anh chị khóa trước. 10X tâm sự, khó khăn lớn nhất lúc này là chi phí học tập, bởi sau khi mẹ mất, gia đình không còn được công nhận hộ nghèo do không có chủ hộ. Năm ngoái, Bách chưa đủ tuổi để đứng tên chủ hộ nên năm nay làm lại thủ tục và đang chờ kết quả xét duyệt từ địa phương. Nam sinh hy vọng, với việc gia đình vào diện hộ nghèo sẽ được nhà trường miễn giảm học phí để yên tâm học tập. Hiện tại Bách đang ở ký túc xá của trường. Tiền học phí và sinh hoạt vẫn được ông bà chu cấp, song 10X đã nghĩ đến việc đi làm thêm để chia sẻ gánh nặng với ông bà. Chàng trai quê Bắc Ninh tự hứa với lòng mình phấn đấu học tập thật tốt, đặt mục tiêu giành học bổng của trường. Đồng thời mong muốn sau khi tốt nghiệp, sẽ tìm được công việc ổn định tại quê nhà để tiện chăm sóc ông bà. Kim Nhung