Mộ cổ "trong quan ngoài quách": Đáng tiếc khi phần quách bị phá vỡ

"Ngày hôm sau (26/2), tôi mới biết được sự việc thông qua một người chở vật liệu xây dựng. Lúc này gia đình ông Châu đã di chuyển, an táng quan tài ở nghĩa trang. Toàn bộ phần đất ở khu vực phát hiện ngôi mộ đã được gia đình bốc đi để hoàn thiện việc làm móng nhà", ông Thông cho hay.

Nhiều độc giả Dân trí bày tỏ sự tiếc nuối khi phần quách đã bị phá hủy đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc không kịp thời bảo quản, lưu giữ "ngôi mộ cổ" này để phục vụ cho việc nghiên cứu. Việc nghiên cứu ngôi mộ này sẽ làm sáng tỏ được vị trí xã hội của người được an táng cũng như đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của người dân khu vực này trong giai đoạn lịch sử nhất định.

Chủ tịch UBND xã Hùng Tiền cũng nắm bắt sự việc từ các vị cao niên trong xóm và được biết, phần "quách" bao quanh quan tài là vỏ sò. Đây là vật liệu có độ kết dính tốt, thường được dùng để thay thế vôi trong xây dựng trước đây.

Theo ông Bùi Minh Thông, ngôi mộ nằm sâu trong lòng đất, ở khu vực ngay bên cạnh nơi bố ông Châu làm nhà, sinh sống từ lâu, nay thuộc quyền sở hữu của ông Lê Văn Châu. Địa điểm này vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước, là nơi đặt trụ sở của Huyện đoàn Nam Đàn khi sơ tán.

Căn cứ vào kết cấu, chất liệu và cách an táng "trong quan ngoài quách", ông Thông cho rằng, đây có thể là mộ của thành viên gia đình giàu có hoặc có địa vị xã hội. Theo ông Thông, việc người dân đập vỡ phần quách và di chuyển quan tài đến nơi khác an táng là sự việc đáng tiếc, tuy nhiên "có thể thông cảm" do người dân không có thông tin về ngôi mộ, cũng như vấn đề tâm linh, quan niệm trong làm nhà.

"Để khẳng định đây có phải là mộ cổ hay không và có giá trị như thế nào thì cần có ý kiến của cơ quan chuyên môn. Phần quan tài gần như nguyên vẹn, người dân không mở ra, do đó vẫn có giá trị nghiên cứu nếu cần thiết", ông Bùi Minh Thông cho hay.

Ngày 28/2, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Đường - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đàn cho biết, chưa nắm được thông tin cụ thể ngôi mộ nghi là mộ cổ, do người dân phát hiện tại xã Hùng Tiến và "đang nhờ hỏi".