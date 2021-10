Mở chiến dịch phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân

An toàn thông tin mạng đang là chuyện của mọi người

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng -Vietnam Security Summit 2021 chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải” vừa khai mạc ngày 27/10. Diễn ra theo hình thức trực tuyến, Vietnam Security Summit 2021 do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và IEC Group phối hợp tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/10.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhận xét, đây là lần đầu tiên hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn không gian mạng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, một phương thức của trạng thái bình thường mới. “Tôi hy vọng rồi mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cũng sẽ có nhận thức, phương thức thay đổi phù hợp để ứng phó với những thách thức của không gian mạng trong tương lai”, Thứ trưởng chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, an toàn thông tin mạng giờ đây là chuyện của mọi người.

Theo Thứ trưởng, chúng ta vẫn nói về khái niệm một ngôi làng toàn cầu, một ngôi làng mà ở đó mọi người dân trên toàn cầu có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn nhờ CNTT và Truyền thông. Đến nay, không gian mạng đã và đang hiện thực hóa ý tưởng đó. Xã hội đang dần dịch chuyển các hoạt động từ không gian thực lên không gian mạng, xóa nhòa ranh giới địa lý giữa các vùng miền, giữa các quốc gia.