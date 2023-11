'Mổ bụng' Mate 60 Pro cho thấy 47% linh kiện 'cây nhà lá vườn'

Huawei đang tăng cường mua sắm linh kiện smartphone ngay tại Trung Quốc. Theo phân tích của báo Nikkei và hãng nghiên cứu Fomalhaut Techno Solutions, “mổ bụng” Mate 60 Pro cho thấy 47% linh kiện (tính theo giá trị) có xuất xứ trong nước – tăng 18% so với mẫu máy ba năm trước.

Fomalhaut ước tính tổng chi phí của linh kiện Mate 60 Pro là 422 USD. Xét về thị phần theo quốc gia, Trung Quốc dẫn đầu với 47%.

Thị phần linh kiện Trung Quốc tăng lên phần lớn là do Huawei chuyển đổi nhà cung cấp màn hình diode phát sáng hữu cơ – bộ phận đắt nhất của điện thoại - từ LG Display của Hàn Quốc sang Tập đoàn công nghệ BOE đồng hương.

BOE đang xâm nhập vào thị trường màn hình smartphone vốn do LG và Samsung Electronics thống trị. Dù chất lượng được đảm bảo, công ty còn thua kém về năng lực sản xuất hàng loạt.

Linh kiện tấm nền cảm ứng cho Mate 40 Pro do Synaptics (Mỹ) cung ứng, nhưng Mate 60 Pro lại là của Trung Quốc. Giá trị của các linh kiện do Trung Quốc sản xuất cho Mate 60 Pro đạt tổng cộng 198 USD, tăng khoảng 90% so với Mate 40 Pro.