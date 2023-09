Mở bán cùng thời điểm, cuộc đua bán vé giữa Hoàng Thuỳ Linh - Trung Quân ra sao?

Trước đó, trong buổi họp báo concert, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi có những câu trả lời phỏng vấn không đi thẳng vào vấn đề mà liên tục vòng vo, lan man, hỏi ngược lại phóng viên khiến khán giả khó chịu. Nhiều người cho rằng vì sự thiếu khôn khéo trong buổi phỏng vấn vừa rồi đã khiến Hoàng Thùy Linh kéo thêm anti-fan, đồng thời ảnh hưởng không ít đến việc bán vé concert.

Do mở bán gần như cùng thời điểm, thời gian diễn ra hai đêm nhạc cũng khá gần nhau, do đó nhiều khán giả đã vô tình so sánh tình hình bán vé giữa hai đêm diễn.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long không đồng tình với sự so sánh này. Ông cho rằng, so sánh hai show diễn của Hoàng Thùy Linh và Trung Quân là khập khiễng, vì hai người là hai hình mẫu nghệ sĩ khác nhau. Hoàng Thuỳ Linh theo đuổi dòng nhạc thị trường, là một nghệ sĩ trình diễn, không phải một ca sĩ. Còn Trung Quân là một nghệ sĩ, ca sĩ thực thụ.

Hơn nữa, Hoàng Thuỳ Linh và Trung Quân tổ chức concert hướng đến nhóm đối tượng khán giả riêng. Người đi nghe Trung Quân là người thích nghe hát còn người đi nghe Hoàng Thuỳ Linh tuyên bố chấp nhận cô hát nhép, không cần phải hát live. Đó là hai nhóm đối tượng, khu vực hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, chuyên gia truyền thông này cũng thẳng thắn chia sẻ, việc đêm diễn của Hoàng Thùy Linh chưa bán hết vé là điều có thể hiểu. "Tôi không đồng tình với việc nói Hoàng Thuỳ Linh ở đẳng cấp quốc tế. Ca khúc See tình gây sốt bởi vì một đoạn remix của bài hát đó chứ không phải ca khúc gốc. Chưa kể thành công của ca khúc đó không phải của riêng Hoàng Thuỳ Linh. Không thể nói Hoàng Thuỳ Linh có tầm ảnh hưởng quốc tế được.

Chúng ta đã quá dễ dãi trong việc sử dụng cụm từ ''ảnh hưởng quốc tế. Vì thế tôi thấy concert Hoàng Thuỳ Linh không bán được vé là điều bình thường, thêm nữa, thái độ trịch thượng, lấc cấc khiến khán giả không thích là điều đương nhiên" - Ông Nguyễn Ngọc Long nói.

Theo VTC News