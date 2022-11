MMA 2022: Tân binh NewJeans gây tranh cãi vì vũ đạo

Tối 26/11 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Melon Music Awards (MMA 2022) đã chính thức diễn ra. Sự kiện đã thu hút dàn idol được yêu thích như (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM, TXT, ENHYPEN, tân binh NewJeans...

Thế nhưng sau khi MMA 2022 kết thúc, những tranh cãi xoay quanh lễ trao giải này đã gây chú ý trên mạng xã hội.

VCR của IVE tại MMA 2022 bị chỉ trích vì đạo nhái MV của Red Velvet

Tại lễ trao giải MMA 2022, VCR (video ngắn được chiếu trên màn hình led) của nhóm nhạc IVE đã gây tranh cãi khi có những hình ảnh tương đồng với MV One Of These Nights của nhóm nhạc Red Velvet.

Đáng nói, đây là sản phẩm âm nhạc nhằm tưởng nhớ tới các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol vào năm 2014. Chính vì vậy, cộng đồng fan Kpop đã vô cùng bức xúc và cho rằng công ty quản lý của IVE đã không tôn trọng các nạn nhân.