Mitsubishi Xpander 2023 ra mắt Philippines, giá khởi điểm từ 453 triệu đồng

Khách hàng sẽ có thể chọn 6 màu sắc khác nhau cho Xpander 2023 là Jet Black Mica, Graphite Grey Metallic, Quartz White Pearl, Red Metallic, Sunrise Orange Metallic và Blade Silver Metallic mới. Xe có 4 phiên bản là: Xpander GLX MT, Xpander GLX AT, Xpander GLS AT và Xpander Cross AT.

Tại Philippines, giá của Mitsubishi Xpander 2023 lần lượt là:

Xpander GLX MT - 1.030.000 PHP (khoảng 453 triệu đồng)

Xpander GLX AT - 1.090.000 PHP (khoảng 479 triệu đồng)

Xpander GLS AT - 1.160.000 PHP (khoảng 510 triệu đồng)