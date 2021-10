Mitsubishi đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2021 chính thức ra mắt với 2 phiên bản gồm MT và CVT. Đến 22/02/2021, phiên bản Premium được bổ sung, nâng số phiên bản của Attrage tại Việt Nam lên con số 3. Theo đó, bảng giá Mitsubishi Attrage cho từng phiên bản như sau:

Mitsubishi Attage MT: 375 triệu đồng

Attage CVT: 460 triệu đồng

Attrage CVT Premium: 485 triệu đồng

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton phiên bản nâng cấp full option đã được hãng xe Nhật giới thiệu tới người dùng Việt Nam tại sự kiện Mitsubishi Festival 2019 diễn ra từ ngày 8-10/11/2019 trên sân vận động Mỹ Đình.

Mitsubishi Triton

Giá xe Mitsubishi Triton hiện đang có mức khởi điểm từ 600 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc. Xe có tất cả 5 tùy chọn phiên bản, gồm 4×2 MT, 4×2 AT MIVEC, 4×4 MT MIVEC, 4x2 AT MIVEC Premium và 4x4 AT MIVEC Premium. Giá cho từng phiên bản như sau:

Triton 4x4 AT MIVEC Premium: 865 triệu đồng

Triton 4x2 AT MIVEC Premium: 740 triệu đồng

Triton 4x2 AT MIVEC: 630 triệu đồng

Triton 4x4 MT MIVEC: 675 triệu đồng

Triton 4x2 MT: 600 triệu đồng