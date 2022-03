Mít Thái rớt giá bán không ai mua, nhà vườn miền Tây như ngồi trên lửa

Chị Nguyễn Ngọc Giàu - một chủ vựa chuyên thu mua mít Thái - cho biết, hiện tại Trung Quốc là thị trường chính để tiêu thụ. Thời gian này, giá mít rẻ do đối tác bên nước bạn thông báo nhập sản lượng hạn chế hơn những tháng đầu năm. Tháng trước, mỗi ngày chị cho đi khoảng 20 tấn, hiện tại sản lượng mỗi ngày đi khoảng 8 tấn, chưa được một nửa.

“Thứ nhất do tắc biên, xe nối dài đợi sang cửa khẩu, rồi chờ đợi thông tin từ thị trường nước bạn, chúng tôi không thể chủ động. Thứ hai do giá xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển cũng tăng theo, chúng tôi phải cân đối lại sản lượng mua vào, nếu cung vượt cầu, vận chuyển ngược trở về coi như mất trắng. Thứ ba, thị trường Trung Quốc ngày một khó về điều kiện nhập khẩu nông sản từ Việt Nam. Các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phân loại, kích cỡ trái… khắt khe hơn trước đây nhiều” - chị Giàu lý giải.