Mịt mù đường đời bé gái 11 tuổi đã mang thai

“Gia đình tôi khó khăn, bản thân tôi hiểu biết có hạn, sự việc xảy ra tôi cũng rối bời. Trước mắt, gia đình chỉ tập trung chăm lo cho con đến ngày sinh nở. Thấy con khỏe mạnh tôi cũng yên tâm phần nào. Dù đang mang bầu sắp sinh nhưng tính cách của cháu vẫn là đứa trẻ. Nhiều lần tôi hỏi thăm sức khỏe nhưng cháu cũng chỉ cười ”, anh V. chia sẻ.

Được biết, dù chưa có kết luận của cơ quan công an nhưng phía gia đình thiếu niên (nghi là tác giả cái thai) cũng quan tâm đến cháu Tr. “Thậm chí, những lần đi siêu âm gần đây, cháu Tr. đều được gia đình họ đưa đi viện”, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khả Cửu thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Tr. và thai nhi đều rất tốt. Theo kết quả siêu âm, khoảng đầu tháng 11, cháu Tr. sẽ sinh con.

“Chúng tôi sẽ phải đưa cháu xuống viện sớm chờ ngày sinh nở vì cháu còn quá nhỏ tuổi, sợ chẳng may có xảy ra điều gì bất trắc. Cháu Tr. chắc chắn cũng chưa biết chăm sóc con, trong lúc gia đình lại khó khăn thế này. Những ngày tháng sắp tới đối với cá nhân cháu Tr. và gia đình là không hề đơn giản”, chị Hà Thị Thái, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khả Cửu cho biết.

Cùng chung tâm trạng ái ngại, xót xa cho hoàn cảnh của cháu Tr., bà Hà Thị Ngà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khả Cửu, nói rằng, việc cháu Tr. mang bầu khi vừa học xong lớp 5 là trường hợp hi hữu và rất đau lòng.

“Khi gia đình phát hiện ra sự việc, cháu đã kết thúc năm học tại trường tiểu học nên thầy cô cũng không hay biết. Khi còn đi học, cháu Tr. có học lực khá và cũng là đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi như các bạn cùng trang lứa dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà và chuẩn bị sinh con, vô cùng xót xa”, bà Ngà chia sẻ.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ việc



Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu, cho biết, asau khi vụ việc được phát hiện, gia đình cháu Vũ Thị H. Tr. không trình báo thông tin với chính quyền địa phương. "Thông qua các nguồn tin từ dư luận, chúng tôi đã cử cán bộ đến xác minh và biết được vụ việc trên. Công an huyện Thanh Sơn sau đó cũng đã cử lực lượng xuống gia đình cháu Tr. để tiến hành thu thập những thông tin liên quan phục vụ quá trình điều tra vụ việc", ông Sáng cho biết.





Do cháu Vũ Thị H. Tr. dưới 13 tuổi nên Công an huyện Thanh Sơn đã báo cáo lên Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền. Trong khi đó, thông tin từ phía Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa đưa ra các quyết định tố tụng có liên quan đến đến vụ việc.