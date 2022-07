Miss World Vietnam mặc hở nhún nhảy trên xe bus có thể bị phạt?

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ thêm, hiện nay Việt Nam là quốc gia đang phát triển và đang từng bước hướng đến hội nhập quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn mở rộng đến nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đặc biệt là văn hóa.



Cuộc diễu hành trên xe bus của Top 38 tại Quy Nhơn gây phản ứng trái chiều

Trong bối cảnh đó, việc tiếp thu văn hoá hiện đại từ phương Tây có nhiều ý nghĩa, nhất là đối với thế hệ trẻ, góp phần làm đa dạng bản sắc văn hoá Việt Nam.

Nhờ có sự thay đổi về tư duy, mà đa phần giới trẻ ngày nay đã tự tin thể hiện bản thân mình, trong đó có cả những vấn đề thông thường hay những chuyện thầm kín hơn, nhờ vậy mà kết nối xã hội được nâng tầm cả về chất và lượng.

"Tuy nhiên, việc này chỉ phù hợp trong một số trường hợp nhất định, các phạm vi hẹp mà tại đó điều kiện hoàn cảnh cho phép.

Còn tại các địa điểm công cộng, mọi người nên cân nhắc hành xử sao cho phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nên tránh việc đua đòi lố lăng, thực hiện các hành vi phản cảm gây ra dư luận xấu trong xã hội", vị luật sư bày tỏ.

Theo Giao Thông