Miss World 2021 bị bạn trai 'đá' trước khi đăng quang

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh được cho là tân Hoa hậu Thế giới - Karolina Bielawska - ôm hôn tình tứ một người đàn ông.

Hoa hậu vốn kín tiếng chuyện tình cảm nên bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý. Ai nấy bày tỏ sự tò mò danh tính, cũng như mối quan hệ hiện tại của Miss World 2021 và nửa kia.



Hoa hậu Thế giới 2021 - Karolina Bielawska - ôm hôn "trai lạ".

Theo tìm hiểu, cặp đôi trong ảnh chính là Karolina Bielawska và bạn trai. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã kết thúc cách đây không lâu, trước khi Karolina thi Miss World 2021. Được biết họ từng có khoảng 4 năm rưỡi hẹn hò.

Từng chia sẻ với Mateusz Szymkowiak trong chương trình TVP Just Like You, Karolina cho biết chính bạn trai chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Nguyên nhân được Karolina Bielawska tiết lộ là bạn trai không thể chịu áp lực, cũng như sự thay đổi cuộc sống của cả hai sau khi cô đăng quang Hoa hậu Ba Lan 2019.