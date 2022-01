Miss Universe bị tước vương miện trở thành ca sĩ nổi tiếng

Oxana Fedorova sinh năm 1977, cao 1m78, là người đẹp Nga đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ. Cô vượt qua 74 người đẹp để giành vương miện cao quý này vào năm 2002.

Tuy nhiên, Oxana Fedorova đã không tại vị được lâu, 119 ngày sau khi đăng quang, Oxana Fedorova trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử bị tước vương miện.

Oxana Fedorova không thể ngồi ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trong một năm nhưng không vì thế mà cô kém nổi tiếng. Người đẹp Nga vẫn thường xuyên có tên trong danh sách những Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại.

Phút đăng quang của Oxana Fedorova.

Fedorova từng theo học tại học viện cảnh sát ở Nga. Sau khi tốt nghiệp, Fedorova làm thanh tra ở thành phố Pskov trong 6 tháng.

Khi còn là sinh viên đại học ở Saint Petersburg, cô làm điều tra viên cho sở cảnh sát giao thông Pulkovo. Cô được thăng cấp đại úy vào tháng 9/2002 và trở thành thiếu tá vào năm 2005.

Năm 1999, Oxana Fedorova bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp và sau đó được giới thiệu đến với các cuộc thi sắc đẹp. Cũng trong năm 1999, Oxana giành danh hiệu Hoa hậu Saint Petersburg. Tới năm 2001, cô đại diện cho Saint Petersburg dự thi Hoa hậu Nga và trở thành người chiến thắng.