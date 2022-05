Miss Universe 2021 tự tin diện croptop dù eo bánh mì

Your browser does not support the video tag.

Với set đồ khác, Miss Universe 2021 khéo léo dùng phần dây buộc áo croptop thắt nơ để che bớt cả vòng 2.



Phần khoác ngoài của bộ sari không chỉ là truyền thống mà cũng là một cách khéo léo nâng tầm trang phục và giấu nhẹm mỡ nách, tay to hay lưng thô. Quá xịn phải không nào?



Tất nhiên, nếu có thể giảm cân và về lại vóc dáng chuẩn chỉnh như ngày xưa thì Harnaaz Sandhu có thể cân hết những loại đồ khó nhằn mà chẳng cần tips gì hết!

Buu

Theo Vietnamnet