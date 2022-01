Miss Universe 2021 tăng cân, từ đại mỹ nhân thành 'bà thím'

Your browser does not support the video tag.

Clip tân Miss Universe lộ rõ dấu hiệu tăng cân.

Clip trên khiến nhiều người bất ngờ, cảm thấy tiếc nuối với vẻ đẹp lộng lẫy, tỏa sáng của Harnaaz Sandhu thời điểm lên ngôi mới 1 tháng trước.



Cách đây vài ngày, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cũng gây ngỡ ngàng với ngoại hình mũm mĩm.