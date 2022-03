Miss Universe 2021 phát biểu gắt khiến antifan bodyshaming câm nín

Your browser does not support the video tag.

Câu trả lời về việc "Miss Universe cần có điều gì?" của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 khiến dân mạng cực kỳ phấn khích.

Khi truyền thông Ấn Độ đặt câu hỏi về việc Miss Universe cần có những điều gì, Harnaaz Sandhu trả lời rằng: "Không phải chỉ cần đẹp là được. Nhan sắc chỉ chiếm 1% trong các cuộc thi hoa hậu thôi. Bạn phải có sự tự tin, có tiếng nói, có hệ tư tưởng và tính cách riêng. Liệu bạn có đủ dũng cảm để mang đến sự khác biệt cho xã hội hay không? Tôi thì có. Đó là lý do tôi ngồi đây".

Với câu trả lời xuất sắc này, Miss Universe một lần nữa khẳng định rằng việc liên tục nhận những luồng chỉ trích về ngoại hình không ảnh hưởng đến mình và cô đủ dũng cảm để thay đổi những định kiến về bản thân.