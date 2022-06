Miss Universe 2021 gây tranh cãi khi mặc áo dài, cosplay hoàng hậu

Sau khi tìm ra tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng dàn ban giám khảo trong và ngoài nước, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu tiếp tục tham dự các hoạt động gặp gỡ giao lưu theo lời mời. Đặc biệt khi đến Đà Lạt, người đẹp Ấn Độ còn có cơ hội cosplay công chúa hoàng tộc Việt Nam một cách rất hồn nhiên.

Hình ảnh Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu mặc áo dài Việt Nam được chia sẻ trên trang chủ của Miss Universe.