Miss Universe 2021 gây tiếc nuối trong lễ Homecoming ở Ấn Độ

Homecoming là lễ diễu hành của các tân hoa hậu quốc tế khi về nước và được tổ chức vô cùng trang trọng. Nếu như các người đẹp Miss Universe tiền nhiệm thường diễu hành bằng ô tô trên đường phố thì Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 lại được rước bằng kiệu có người khiêng tại một quảng trường ở Ấn Độ.

Harnaaz Sandhu được rước bằng kiệu tại Jio World Center - trung tâm hội nghị văn hóa lớn của thành phố Mumbai.