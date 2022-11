Miss Universe 2011 nói về sắc đẹp, netizen réo chủ tịch Miss Grand

Cuối tháng 10 vừa qua, thông tin tỷ phú chuyển giới người Thái Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại tổ chức Miss Universe khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Theo đó, nữ doanh nhân chuyển giới Thái Lan tuyên bố sẽ nâng tầm thương hiệu Miss Universe để cuộc thi thành một đế chế hùng mạnh hơn cả khi ông Donald Trump hay IMG điều hành.

Và trong sự kiện Miss Universe Extravaganza tối 7/11, bà Anne đã mời 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, 4 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha cùng nhiều người đẹp khác đến sự kiện công bố "đổi chủ" tại thủ đô Bangkok.

Khoảnh khắc 5 Hoa hậu Hoàn vũ xuất hiện khiến người hâm mộ vỡ òa.