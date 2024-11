Miss International 2024: Hoa hậu Thanh Thủy đẹp tựa nữ thần trong ảnh Glamshot

Một lần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy lại chứng minh cô đang đạt tới đỉnh cao nhan sắc thông qua bức ảnh chân dung do ban tổ chức Miss International 2024 thực hiện. Mỗi cuộc thi Hoa hậu thường thực hiện một bộ ảnh chân dung các thí sinh được gọi là ảnh Glamshot. Khác với ảnh profile do thí sinh tự thực hiện để gửi đến đăng ký dự thi nên rất đa dạng, ảnh Glamshot do ban tổ chức phụ trách, mang phong cách thống nhất khi các cô gái cùng mặc trang phục đồng đều, chụp ở một bối cảnh chung. Bộ ảnh Glamshot của các thí sinh Miss International 2024. Nhờ đó mà khán giả lại càng dễ so sánh các thí sinh để chọn ra người xinh đẹp, thu hút nhất. Khi Miss International 2024 tung ra bộ ảnh Glamshot, cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng xuýt xoa trước bức ảnh chân dung của Hoa hậu Thanh Thủy. Các thí sinh Miss International 2024 sẽ mặc trang phục trắng, đen hoặc đỏ và đại diện Việt Nam mặc bộ váy cổ yếm màu đỏ sậm, càng tôn lên làn da trắng mịn của cô. Thanh Thủy rực rỡ trong ảnh Glamshot. Thanh Thủy búi tóc sát đầu để khoe trọn gương mặt trái xoan với đường nét hài hòa. Từ góc chụp đến biểu cảm của nàng hậu đều rất thu hút, nhất là ánh mắt được khen có hồn, tươi sáng. Khi lướt sang ảnh Glamshot của các người đẹp khác, netizen Việt lại càng tấm tắc công nhận Thanh Thủy là một trong những nàng hậu có ảnh chân dung ấn tượng nhất. Thiết kế mà Thanh Thủy sẽ mặc khi trình diễn Trang phục dân tộc. Chiều ngày 3/11, Miss International 2024 tổ chức phần thi trang phục dân tộc. Thanh Thủy sẽ giới thiệu bộ áo dài mang tên Lụa Nàng Sen, lấy cảm hứng từ nghề dệt lụa truyền thống. Áo dài được may từ lụa sen, được dệt từ những sợi tơ rút ra từ thân cây sen nên vô cùng kỳ công, đắt đỏ. Điểm nhấn của trang phục là phần mô phỏng khung cửi dệt lụa được gắn sau lưng người mặc. Bộ trang phục khá cồng kềnh nên Thanh Thủy phải giản lược chi tiết. So với thiết kế gốc, bộ trang phục mà Thanh Thủy trình diễn đã được giản lược đi một số chi tiết để bớt nặng nề, cồng kềnh. Tuy thế, bộ áo dài vẫn nặng tới 5kg nên Hoa hậu Việt Nam 202 phải cố gắng nhiều để trình diễn suôn sẻ trên sân khấu. Theo Hoa học trò