Miss Grand Vietnam 2022 gây thất vọng với buổi thi áo tắm

Top 10 đề cử Best in Swimsuit Miss Grand Vietnam 2022.

Kết thúc buổi thi, top 10 đề cử Best in Swimsuit Miss Grand Vietnam 2022 do ban giám khảo bình chọn gọi tên các cô gái: Anh Thư, Võ Thị Thương, Thùy Trâm, Tuệ Anh, Thiên Hương, Tuyết Như, Vân Anh, Quỳnh Châu, Vi Anh, Thảo Ly. Việc Mai Ngô, Julie Đoàn,... vắng mặt trong đề cử gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Bên cạnh phần thưởng từ cuộc thi, cô gái chiến thắng phần thi này cũng sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn sẽ có cơ hội thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trúc Tâm