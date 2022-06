Miss Grand giấu nhẹm cú ngã 'chấn động' của Thùy Tiên

Mới đây, trang chủ Miss Grand International đăng tải clip trình diễn catwalk của đương kim hoa hậu Thùy Tiên.

Đây chính là màn diễn vedette của Thùy Tiên trong show diễn của NTK Hoàng Hải, thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week vừa qua.