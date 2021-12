Minh Tuyết đón Noel cùng chị gái tỷ phú Hà Phương ở Mỹ

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Hà Phương không thể về Việt Nam nhưng vẫn rất tích cực làm từ thiện. Cô nhờ mẹ và êkíp trong nước thực hiện nhiều chương trình, phát quà từ thiện cho người dân TP HCM và hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 ở một số địa phương.

Hà Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Có năng khiếu ca hát từ nhỏ, Hà Phương từng cùng các chị em của mình đi hát ở nhiều sân khấu tại TP.HCM. Từ khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu vào năm 2002, cô thỉnh thoảng mới xuất hiện. Vợ chồng Hà Phương đã có hai cô con gái nhưng chưa bao giờ để lộ mặt con. Hà Phương không còn đi hát hay hoạt động showbiz để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và làm từ thiện, chỉ thỉnh thoảng ra một số sản phẩm âm nhạc để thỏa mãn đam mê cá nhân.

Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết hát cùng nhau

An Na