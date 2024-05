Minh Tú lần đầu chia sẻ đám hỏi bí mật: Quyết định tổ chức sau 1 tin nhắn, lý do người bố quá cố không chịu may đồ mới gây xót xa

Tối 8/5, Minh Tú công chiếu tập 1 dự án Minh Tú mau mau tính hé lộ những hình ảnh, thông tin chưa từng công bố liên quan đến lễ ăn hỏi. Theo đó, trước khi tổ chức hôn lễ gây sốt vào tháng 4/2024 thì Minh Tú đã làm lễ ăn hỏi cực kỳ riêng tư và bí mật, chỉ khoảng 20 người tham dự tại nhà riêng. Nữ siêu mẫu cho biết, theo dự tính của cô và ông xã Chris thì lễ hỏi và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 12/2023, tuy nhiên sau khi biết rõ tình hình sức khoẻ của ba thì quyết định thay đổi kế hoạch.

Minh Tú cho hay cô chỉ có 10 ngày để chuẩn bị tất tần tật những công đoạn liên quan đến lễ hỏi truyền thống vào tháng 5/2023. Lý do nữ siêu mẫu vội vàng tổ chức là sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam, cô nhận được tin nhắn từ anh trai có nội dung: "Tú ơi, chắc là ba không ổn nữa đâu". Mẹ Minh Tú chia sẻ: "Khi đó Minh Tú đã nói với ba: 'Ba ráng đi, qua Tết con sắp đám cưới, ba ráng để có người dắt con giao cho chú rể'. Ba Tú mới nói: 'Chắc không kịp đâu, thấy vậy chứ không kịp đâu Tú ơi!'".

Clip: Minh Tú gấp rút tổ chức đám hỏi để thực hiện ước nguyện của ba là được chứng kiến con lên xe hoa.



Minh Tú tổ chức lễ ăn hỏi đúng truyền thống văn hoá Việt Nam vào tháng 5/2023



Minh Tú và chồng thực hiện các nghi thức dưới sự chứng kiến của gia đình, khách mời tổng cộng tầm 20 người

Biết rõ ước nguyện của ba là được chứng kiến con gái lên xe hoa, Minh Tú tổ chức lễ hỏi nhỏ gọn tại nhà. Để "đánh lạc hướng" những người xung quanh, mẹ cô phải nói dối là dựng rạp và cắm hoa để tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho 2 ông bà. Ngoài ra, để tăng độ bảo mật tuyệt đối thông tin và hình ảnh, Minh Tú dùng một tấm rèm đỏ bao phủ cả mặt tiền căn nhà.