Minh Tú kể tất tần tật về bạn trai ngoại quốc, hé lộ đặc biệt thông tin siêu đám cưới

Hậu công khai, chuyện tình 9 năm của "Thuý Liễu" Minh Tú và bạn trai ngoại quốc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh việc đòi KPI khi nào lấy chồng thì dân tình cũng vô cùng tò mò về chặng đường tan rồi hợp của nữ người mẫu.

Your browser does not support the video tag.

Minh Tú vui vẻ lần đầu tiết lộ chi tiết chuyện tình với bạn trai ngoại quốc (Nguồn: YouTube BÍ MẬT VBIZ)