Minh Tú - Hoàng Thùy catwalk chung sàn runway giữa ồn ào 'nghỉ chơi'

Your browser does not support the video tag.

Minh Tú - Hoàng Thùy gây sốt khi hội ngộ chung sân khấu.

Được biết, cả hai trở thành vedette show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong trong bộ sưu tập sắp ra mắt. Điều đáng chú ý là trước đó, cả hai vướng tin đồn "unfriend" nghỉ chơi.



Minh Tú từng ẩn ý "cạch mặt" một người bạn.