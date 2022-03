Minh Tú dạy cả catwalk cho hoa hậu mà đi đứng thế này ở Sao Nhập Ngũ?

Sao Nhập Ngũ mùa mới với 4 nghệ sĩ nữ (Minh Tú, Hòa Minzy, Puka, Cara) và 4 nghệ sĩ nam (Độ Mixi, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong trailer tập 3 vừa lên sóng, Minh Tú và các đồng đội được học điều lệnh. Tuy nhiên, khi Minh Tú lên thực hiện vác súng, duyệt binh thì dân mạng cười bò vì một người mẫu đình đám làng mốt, từng dạy catwalk cho nhiều hoa hậu mà đi loạng quạng vô cùng.