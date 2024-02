Minh Tú đăng đàn ẩn ý, netizen tò mò câu chuyện đằng sau

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Bạc tại Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân tại Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Những năm qua, Minh Tú là một trong những người mẫu nổi tiếng, hoạt động chăm chỉ được khán giả yêu mến.



Minh Tú là người mẫu hoạt động lâu năm trong nghề.

Trước đây, ngày 23/11, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đăng tải khoảnh khắc cầu hôn bạn trai người Đức. Cô trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn bạn trai bằng tiếng Đức.