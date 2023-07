Minh Triệu phản ứng khi Anh Thư đòi loại mình hoặc Kỳ Duyên khỏi 'The Face'

Tại phòng tối, Anh Thư tức giận khi thấy Tuấn Ngọc. Anh Thư cho rằng Minh Triệu - Kỳ Duyên, hoặc là rất can đảm, hoặc là coi thường cô nên đưa ra lựa chọn này. Sau đó, Anh Thư đã yêu cầu gặp trực tiếp Minh Triệu - Kỳ Duyên và đưa ra điều kiện. Nếu Minh Triệu, Kỳ Duyên muốn giữ Tuấn Ngọc ở lại, Minh Triệu hoặc Kỳ Duyên phải dừng tham gia The Face.

Anh Thư đòi loại Kỳ Duyên, Minh Triệu khỏi The Face Vietnam:

Bà Trang Lê, đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết không khuyến khích điều này xảy ra và kết quả của vòng loại vẫn là 1 trong 2 thí sinh phải ra về. Cuối cùng, HLV Anh Thư đã loại Tuấn Ngọc.

Theo Vietnamnet