Minh tinh 'Bản Năng Gốc' than thở làm người nổi tiếng rất tốn kém

Nữ minh tinh gạo cội cho rằng khi đã đạt đến một đẳng cấp danh tiếng, người nổi tiếng buộc phải theo đuổi một đẳng cấp sống nhất định.

Ở trường hợp của bà, dù cho bà có đang nhận được nhiều vai diễn hay không, có đang kiếm ra nhiều tiền hay không, Sharon Stone cho biết bản thân vẫn phải duy trì một phong cách sống ở đẳng cấp nhất định, từ cách lựa chọn phương tiện di chuyển, cho tới diện mạo khi xuất hiện ở bên ngoài.

Stone chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tiền bạc trong cuộc phỏng vấn. Bà còn cho biết bản thân từng chấp nhận giảm mạnh thù lao trả cho vai diễn của bà trong dự án phim The Quick And The Dead (Nhanh Hay Là Chết - 1995).



