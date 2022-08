Minh Hoàng tìm cách xoa dịu bạn gái vì loạt cảnh nóng với Quỳnh Nga

- Cả anh và Quỳnh Nga đều đã đã có người yêu, điều này có làm ảnh hưởng gì đến cả hai khi đóng những cảnh như vậy không hay đã là diễn viên chuyên nghiệp phải hết mình vì vai diễn bất chấp "hậu quả"?

Cảnh này không làm ảnh hưởng gì tới tôi và chị Quỳnh Nga cả vì hai chị em ngoài đời cũng đã trò truyện, trao đổi với nhau rất nhiều về công việc. Cả hai luôn nghiêm túc, tôn trọng bạn diễn của mình. Trước khi vào cảnh này tôi cũng có nói với chị Nga rằng: "Chị Nga ơi em xin lỗi, nếu có gì hơi quá chị bỏ qua cho em nhé!". Cho nên sau khi hoàn thành cảnh này, dù có ngại ngùng nhưng không ảnh hưởng gì tới chúng tôi cả.

- Có một điểm chung giữa Quỳnh Nga và bạn gái anh là cả hai đều hơn tuổi Minh Hoàng. Yêu bạn gái hơn tuổi giúp ích gì cho anh khi vào vai Hào?

Thật ra Quang Hào là "tấm chiếu mới" chưa từng trải một lần nào trong tình yêu và mối tình với Minh Minh của cậu ấy là mối tình đầu tiên. Cho nên đây là điểm không giống nhau giữa Hào và Minh Hoàng vì ngoài đời tôi đã trải qua khá nhiều mối tình.

Lý do không công khai bạn gái hơn tuổi

- Chồng cũ, vợ cũ đến chặng cuối thu hút được sự quan tâm của khán giả phần nhiều do gia vị mà Minh - Hào tạo ra. Anh nghĩ là do kịch bản viết về nhân vật của mình và Quỳnh Nga quá hay hay do diễn xuất của hai người ăn ý, đủ tạo "phản ứng hóa học" trên phim?