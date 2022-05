Minh Hằng xúc động bật khóc khi nhắc đến chồng sắp cưới

"Tháng 6 của mình sẽ có một sự kiện... Minh Hằng đã tìm được bến đỗ cho bản thân của mình, một người thuộc về tôi, một người có thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời và giúp thăng hoa hơn trên con đường nghệ thuật. Chính vì thế tôi muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người vì tôi biết trong ngày trọng đại ấy, mọi người sẽ không đến được nên tôi tổ chức show này để chia vui trước với mọi người!", Minh Hằng vừa khóc vừa chia sẻ.

Dù không công khai chồng sắp cưới tại sự kiện, nhưng trên sân khấu, Minh Hằng khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Cô trình bày ca khúc Một Nhà như một món quà dành tặng cho người yêu.