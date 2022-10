Minh Hằng tiết lộ thái độ của chồng khi vợ lao vào công việc

Tôi nghĩ mỗi người không có trăn trở sẽ không tìm được con đường riêng. Ai cũng phải trăn trở nhưng phải vượt qua. Đó là lý do nếu chưa tìm được đáp án tôi sẽ không làm sản phẩm vì sản phẩm đó chỉ mang tính chất tạm bợ, không mang đến cho mình một kết quả, mục đích nào có thể giải đáp những gì mình đang thắc mắc.

Nếu như mình chỉ sống cho bản thân không, cũng được gọi là sự cố gắng nhưng không thể nào đường dài được, không thể nào mang đến cho mình tác động to lớn được. Như ban đầu mình làm là do mình thích, muốn cho gia đình tự hào, gia đình có nhà to hơn, gia đình đi du lịch nhiều hơn. Đó là một trong những cái mọi người đều muốn như thế vì muốn gia đình sống tốt hơn nên có động lực to lớn.

Mỗi lần tôi quyết định làm điều đó, giữ điều xấu với điều tốt. Tôi hay nói nếu như tôi làm xấu gia đình sẽ bị mang tiếng hoặc tôi lại đi vào con đường chính đạo. Có những giai đoạn tôi mất lửa với nghề nhưng nó trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian nhất định tôi không biết mình đi con đường tiếp theo là gì, phải làm như thế nào để cống hiến nhiều hơn. Những người xung quanh đó sẽ cho thêm năng lượng, lửa để mình làm tiếp".