Minh Hằng lần đầu lên tiếng về thái độ kém thân thiện trên sóng truyền hình

Ở vòng Hội ngộ, Minh Hằng được cho là thụ động trong giao tiếp với các Chị Đẹp. Nguyên nhân được nữ diễn viên tiết lộ. Tập 2 Chị Đẹp Đạp Gió lên sóng và thu hút đông đảo sự theo dõi của khán giả. Trong tập này, 15 Chị Đẹp còn lại hoàn thành các tiết mục chào sân. Sau đó, các Chị Đẹp bình chọn chéo để tìm ra 3 đội trưởng mới. Theo kết quả, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến là 3 Chị Đẹp được số phiếu bầu cao nhất. Theo luật chơi, 3 đội trưởng mới cùng 3 đội trưởng ở tập 1 là Tóc Tiên, Ngọc Phước và Kiều Anh sẽ tiến hành chọn đội Liên minh. Mỗi Liên minh gồm 3 đội trưởng, thủ lĩnh của mỗi Liên minh là 2 Chị Đẹp mùa 1 Mỹ Linh - Thu Phương. Các đội trưởng đã có cuộc thảo luận và Mỹ Linh - Thu Phương cũng ngồi xuống để thuyết phục đội trưởng về Liên minh của mình. Team Mỹ Linh kết nạp 2 đội trưởng là Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến, trong khi đó team Thu Phương có mặt của Ngọc Phước và Phạm Quỳnh Anh. Minh Hằng và Kiều Anh là cặp Chị Đẹp cuối cùng để thuyết phục. Với Kiều Anh, cô chia sẻ về với "chị đại" nào cũng phù hợp nhưng Kiều Anh mong muốn thấy Minh Hằng sẽ chọn Thu Phương để tạo ra cuộc đấu đáng mong chờ giữa Minh Hằng - Tóc Tiên. Về phía Minh Hằng, ban đầu cô có ý định về với Mỹ Linh nhưng chưa quyết định ngay vì vẫn có sự thuyết phục của Thu Phương về đội. Tuy nhiên, diva Mỹ Linh biết sự lưỡng lự của Minh Hằng nên đã "tung chiêu" và cuối cùng thu nạp đàn em về đội.

Liên minh của Chị Đẹp Thu Phương

Liên minh của Chị Đẹp Mỹ Linh Gây chú ý, khi chia sẻ về nguyên nhân chọn Mỹ Linh, Minh Hằng cũng tiết lộ về lý do khá e dè ở vòng Hội ngộ các Chị Đẹp. Cụ thể, Minh Hằng nói: "Thật ra em quan trọng năng lượng với nhau. Em lần đầu tham gia chương trình và muốn chương trình hay mà em là người phải tìm đúng long mạch thì mới khơi năng lượng của em được. Em là người hướng ngoại nhưng không phải lúc nào cũng dễ cởi mở. Em nghĩ chị Linh sẽ nâng lên được cảm xúc của em. Với chị Phương là người rất sâu sắc, từng trải và kể chuyện, nên em sợ khi về với chị Phương thì 2 người sẽ ngồi kể chuyện luôn. Năng lượng của em là như vậy, chị có thể hỏi Phước, ở vòng Hội ngộ em cứ ngồi im. Phước mới đến bảo em cười lên, nhưng em không cười được mà cứ ngồi như đang ở trong chùa vậy đó. Em nghĩ khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế thì năng lượng rất quan trọng". Chia sẻ của Minh Hằng phần nào khiến khán giả hiểu hơn về những khoảnh khắc cô ngồi bất động ở trong vòng Hội ngộ trước đó. Theo đó, sau khi tập 1 lên sóng, "bé Heo" vướng tranh cãi vì thái độ bị nhận xét là thiếu thân thiện, nhiệt tình. Sau khi đã chọn được chỗ ngồi, Minh Hằng dường như rất ít thay đổi vị trí để giao lưu với các Chị Đẹp khác, cô chỉ đứng lên ngồi xuống mỗi khi ai đó xuất hiện. Thậm chí, khi chị đẹp VĐV Thuý Hiền tiết lộ bị chấn thương khiến mọi người lo lắng thì Minh Hằng cũng chỉ quan sát từ xa, một lúc sau cô mới tiến lại gần để hỏi han. Hay khi Xuân Nghi bước vào, đa phần đều tỏ ra bất ngờ, hỏi han thì Minh Hằng tách biệt ở một khu vực khác.

Những khoảnh khắc Minh Hằng trong tập 1 nhận về nhiều ý kiến tranh luận. Chứng kiến hành động và thái độ của Minh Hằng, Ngọc Phước nhắc nhở vui vẻ: "Chị hoạt động lên cho em, em dặn chị mấy lần rồi. Chị phải hoạt động lên không người ta tưởng chị là cái tượng đó". Sau đó, Minh Hằng mới giải thích do cô không biết nhiều người nên chưa thể bắt chuyện, hoà nhập. Trong phần phỏng vấn riêng ở tập 1, nữ ca sĩ nói thêm: "Mình là người có IQ không cao nhưng EQ rất cao, mình nghĩ mình muốn kết nối với mọi người và khả năng kết nối của mình cũng gọi là tạm ổn. Nhưng không, các chị kết nối nhanh quá khiến mình không kịp thích ứng. Nhưng mình thấy vui và thú vị vì rào cản giữa các chị đẹp không có". Sau khi chương trình lên sóng, Minh Hằng vướng tranh cãi cho rằng cô không thân thiện, khả năng hoà nhập kém. Bên dưới 1 bình luận của khán giả, Minh Hằng tiếp tục giải thich: "Chị bị đau bao tử ngay lúc đó em ơi", Ái Phương cũng xác nhận đồng nghiệp gặp vấn đề sức khoẻ nên không thể cười nói, "bung lụa" như những chị đẹp khác.

Ngọc Phước sau đó khuấy động đàn chị

Minh Hằng chia sẻ tập ghi hình do sức khỏe chưa tốt, cộng với việc chưa quen biết các Chị Đẹp nhiều nên chủ yếu đứng quan sát mọi người nhiều hơn Theo Người Đưa Tin