Minh Hằng được khuyên đi thi hoa hậu khi catwalk với bikini bé xíu

Sau khi bộ phim đóng chung với Ngọc Trinh đóng máy, Minh Hằng cuối cùng cũng có thời gian đi nghỉ tuần trăng mật cùng ông xã đại gia. Mới đây, bé Heo còn "chiêu đãi" fan một đoạn clip ngắn catwalk cùng với bikini tại khu resort hạng sang khiến netizen rần rần khuyên nữ diễn viên đi thi hoa hậu.

Minh Hằng khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini.