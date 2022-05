Minh Hằng được chồng sắp cưới bế vác để chụp ảnh cưới

Mới đây, Minh Hằng vừa hé lộ hậu trường buổi chụp ảnh cưới với dòng trạng thái cực kỳ hài hước: "Cô dâu đợi mãi mới thấy chú rể… Vừa gặp phát bứng đi luôn".

Có thể thấy sau một thời gian "bạc đầu" vì đám cưới, nữ ca sĩ ít nhất là đã chọn được mẫu váy và concept để chụp album cưới.