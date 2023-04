Minh Hằng bất ngờ tung ảnh riêng tư với ông xã hơn 10 tuổi

Khoảnh khắc riêng tư của vợ chồng Minh Hằng khiến người hâm mộ thích thú

Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo tổ chức đám cưới vào tháng 6/2022. Người đẹp 8X cho hay “một nửa” của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, lại rất chiều chuộng vợ. Anh thường xuyên đồng hành cùng nữ ca sĩ tham gia các sự kiện, những buổi cô khám sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ.

Ông xã hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn đứng tên hai doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và chồng đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.