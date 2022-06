MIN vướng nghi án 'đạo nhái' trắng trợn ca khúc lẫn vũ đạo TWICE?

Sau thành công của loạt ca khúc: Cà Phê, Hít Vào Thở Ra, Ơi Ơi Ơi... MIN mới đây cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tiếp tục kết hợp cùng Hứa Kim Tuyền cho ra mắt ca khúc mới mang tên Tìm X.

Đây là bài hát có giai điệu trẻ trung, sôi động, thu hút người nghe ngay từ lần nghe đầu tiên.