Min nói gì về album mới bị bóc mẽ 'đạo nhái' từ Đông sang Tây ?

Sau 8 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ solo, nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV trăm triệu view nhất Vpop - MIN chính thức ra mắt album đầu tay mang tên 50/50.

Theo đó, album sẽ gồm 8 ca khúc đa dạng các phong cách như Pop RnB, Trap RnB và Dance Pop. Ngoài bản hit 100 triệu view Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đã được phát hành thì 7 sáng tác còn lại đều hoàn toàn mới, đó là: Late Blooming Flower, Cà Phê, Anh Qua Đây Đi, Phải Lòng Anh, Watching The Stars, Ngắm Sao (Dear Miniacs), Phải Lòng Anh (Dream Ver).

Tuy nhiên, MV Cà Phê này lẫn album 50/50 cũng thu về nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng MIN đang mượn ý tưởng quá nhiều từ Kpop và US-UK.