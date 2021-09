Miko Lan Trinh nói về tin đồn bị cắt hợp đồng, tung tin nhắn làm chứng

Miko Lan Trinh và Kenji khẳng định tài khoản tên H không phải là đại diện của The One Radio.

Netizen vẫn đang chờ phát ngôn chính thức từ The One Radio.

Bạn trai Miko Lan Trinh cũng chia sẻ hình ảnh trò chuyện cùng đại diện của The One Radio và khẳng định phía công ty chưa có phát ngôn chính thức gì về sự việc này. Như vậy, việc Miko Lan Trinh bị hủy hợp đồng sau ồn ào là không chính xác.



Tin nhắn do phía Miko Lan Trinh cung cấp khẳng định công ty chưa có thông tin chính thức về việc chấm dứt hợp đồng.



Trước đó, một người tự xưng là đại diện của The One Radio lên tiếng khẳng định đã cắt hợp đồng với Miko Lan Trinh. Theo chia sẻ của Kenji - bạn trai nữ ca sĩ, anh cho biết người này chỉ là admin fanpage của The One Radio.



Trước đó, đầu tháng 9/2021, Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới vướng phải lùm xùm tình ái với cô gái L.L. Hai bên không ngừng đưa ra nhiều bằng chứng để bảo vệ chính mình. Sự việc trên từng thu hút sự quan tâm của công chúng suốt một thời gian.



Hiện tại, Kenji cũng khẳng định cả 2 sẽ bỏ ngoài tai những ồn ào không đáng có, tập trung vào cuộc sống cá nhân.