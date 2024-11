Mike Tyson thua Jake Paul: Nương tay với võ sĩ già

Huyền thoại Mike Tyson hầu như không thể tấn công đối thủ và sự tôn trọng của YouTuber Jake Paul đã cứu ông khỏi bị bẽ mặt. Đó là một cảnh tượng buồn bã được tô điểm bằng cái tên hơn là con người, bằng lời nói hơn là hành động. Không có cuộc chiến nào. Mike Tyson không muốn hoặc không thể và Jake Paul quyết định tôn trọng huyền thoại. Anh không muốn làm nhục ông. Tyson không còn là tay đấm mạnh nhất hành tinh, chậm chạp vì tuổi tác và không thể hiện sự thân thiện. Những màn gây chiến trước trận đã tan chảy khi tiếp xúc với ánh đèn tại Sân vận động AT&T ở Texas. Trận đấu có rất ít đòn. Ảnh: Imago Trên lý thuyết, phải có can đảm mới bước vào võ đài chống lại một “sát thủ bẩm sinh”, như chính Tyson tự mô tả. Bạn phải rất táo bạo khi thách đấu người giữ kỷ lục nhà vô địch quyền anh trẻ nhất trong lịch sử - khi mới 20 tuổi 4 tháng - và ra mắt chuyên nghiệp khi 18 tuổi. Tuy nhiên, khi Mike Tyson bước vào võ đài vào trưa 16/11 theo giờ Hà Nội, gần 40 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ghi kỷ lục, và 20 năm kể từ trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của ông. Jake Paul được sinh ra vào năm Tyson cắn một mảnh tai của Evander Holyfield, trong trận tái đấu giữa họ tại MGM Grand ở Las Vegas. “Iron Mike” không còn là võ sĩ giành được 19 chiến thắng liên tiếp bằng knock-out. Ông quyết định trở lại sàn đấu sau 7.097 ngày để đánh một trận chuyên nghiệp vì giá trị tiền thưởng lên đến 80 triệu USD. Tyson không vượt qua được thách thức và bị đánh bại bởi đối thủ trẻ hơn 31 tuổi, người được biết đến nhiều hơn với vai trò YouTuber. Một ngày trước trận đấu, trong buổi cân thử, xung đột giữa hai đối thủ diễn ra. Tyson tặng cho Paul cái tát lan đi khắp thế giới. Tyson hầu như không thể đấm và cố gắng để trụ vững 8 hiệp. Ảnh: EFE Trưa 16/11, không còn chỗ cho những cú tát, thay vào đó là đôi găng tay nặng 14 ounce (oz), nhiều hơn bình thường 4 oz, đánh dấu cuộc thi kéo dài 8 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Rạp xiếc Nhiều chuyên gia mô tả sự kiện mà Netflix tổ chức là “rạp xiếc”. Để được tham gia vào buổi biểu diễn xiếc và chia đôi khoản tiền thưởng, Tyson phải vượt qua một số bài kiểm tra y tế đặc biệt từ Ủy ban Texas. Các chuyên gia đã không sai. Cả hai đều nặng hơn 103 kg, Paul có sải tay hơn Tyson, khoảng 12 cm, cũng như chiều cao tốt hơn, điều mà anh tận dụng được trong 16 phút chiến đấu. Những lợi thế không thể bỏ qua nếu cộng thêm độ tuổi của cả hai, 58 so với 27 tuổi. Sự chênh lệch này cho thấy Paul có khả năng kết thúc trận đấu ngay ở những hiệp đầu tiên, trước 80.000 khán giả có mặt trên khán đài AT&T. Nhưng không, Paul bắt đầu hiệp 1 một cách thận trọng, đặc biệt là sau khi nhận cú đấm đầu tiên của Tyson, như thể bị bất ngờ trước sức mạnh của huyền thoại gốc New York. YouTuber kết hợp di chuyển né đòn với những cái ôm cho đến khi anh có thể tung ra cú móc bên phải đầu tiên của mình, điều khiến cho nhà cựu vô địch cảm thấy choáng váng. Sau đó, số đòn đánh vào người và không khí nhiều hơn những cú nhắm vào đầu đối phương. Họ muốn kéo dài trận đấu theo đúng số hiệp mà không có ai gục ngã (hiệp 5, chỉ có 4 đòn giữa hai người). Thể lực và tâm lý của Tyson không thể vượt quá được 2 hiệp. Sự phối hợp giữa các động tác của ông cũng vậy, nét điển hình của một người đàn ông sắp 60 tuổi. Khi Paul hết sợ huyền thoại, anh bắt đầu nhảy xung quanh và đánh “Tay đấm thép” mà không bị phản ứng. Những pha phối hợp chính xác, những cú móc và đấm thẳng. Áp lực buộc Tyson liên tục cắn vào găng tay, có lẽ, ông cảnh báo chính mình cố gắng để không bị ngã. Dường như Tyson không có mục tiêu trong trận đấu, ngoài việc biểu diễn đến giây cuối. Nếu không, không có lời giải thích nào cho việc ông chỉ tung ra được 18 đòn chính xác trong 8 hiệp đấu. Ngược lại, Paul ghi 78 đòn. Đó là một trận đòn thực sự mà không phải chiến đấu cân bằng. Nhưng với sự tôn trọng của võ sĩ trẻ đối với huyền thoại, sự tôn trọng của con người nhỏ tuổi đối với đối thủ hơn gấp đôi số tuổi, Paul hãm lại những cú đấm. Đó là điều duy nhất để Tyson không phải nằm xuống thảm. Paul cúi đầu tôn trọng Tyson ở những giây cuối hiệp 8. Ảnh: Imago “Tôi rất vui”, Tyson lên tiếng sau khi chứng kiến trọng tài Mark Calo Oy giơ cánh tay của Paul lên theo quyết định đồng thuận của ban giám khảo. “Tôi không cần phải chứng tỏ điều gì với ai cả, chỉ với chính mình thôi”, cựu vô địch nói. Về phần mình, ngay từ những giây cuối hiệp 8, Paul cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng với Tyson, điểm nhấn hiếm hoi của vở diễn xiếc. “Tôi đã cố gắng khiến Mike nhận những cú đòn mạnh, nhưng tôi sợ ông sẽ làm điều đó với tôi”, YouTuber thanh minh. Trong mọi trường hợp, cả hai đều vui. Đúng như dự đoán, đó không phải là một trận đấu quyền anh dù nó được tính như vậy, để nâng số trận thắng của Paul lên 11, còn Tyson chính thức nhận thất bại thứ 7 trong sự nghiệp chuyên nghiệp. “Tôi không nghĩ đây là lần cuối cùng của mình”, Tyson gây ngạc nhiên sau trận và gửi lời tuyên chiến đến Logan Paul, anh trai của Jake. “Tôi sẽ đấm gục ông”, Logan trả lời. Một buổi biểu diễn khác có thể sẽ được tổ chức trong tương lai gần. Sau tất cả, ai cũng có lợi nhờ tiền thưởng khổng lồ trong xu hướng thể thao - truyền hình mới.