Miền Trung tiếp tục mưa lớn, xuất hiện vùng áp thấp gần Biển Đông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng nay, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/7 đến 8h ngày 16/7 có nơi trên 110mm như: Quý Hòa (Hòa Bình) 132.2mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 119.0mm, Con Cuông (Nghệ An) 141.2mm, Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 134.6mm,…

Dự báo từ hôm nay đến hết đêm mai (17/7), ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.