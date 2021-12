Miền Trung sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Your browser does not support the audio element.

Thanh Hóa: Khẩn cấp ứng phó với bão số 9

Tỉnh Thanh Hóa đã có công điện về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 9. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tổ chức rà soát, nắm rõ ngay tất cả các phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển và các hoạt động trên biển.

Tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, chỉ đạo thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng và phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân tại nơi neo đậu, tránh trú.

Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tổ chức rà soát, nắm rõ ngay tất cả các phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển và các hoạt động trên biển (Ảnh: Thanh Tùng).

Đồng thời, rà soát, chuẩn bị sẵn phương án để chủ động ứng phó bão; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là đảm bảo an toàn dân cư trong bối cảnh dịch Covid-19, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất. Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực dự kiến sơ tán dân khi có tình huống.

