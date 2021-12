Miền Trung: Nhiều địa phương cấm biển, kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão

Quảng Ngãi: Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương tổ chức cấm biển từ trưa 17/12. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các đồn biên phòng tuyến biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắn pháo hiệu thông báo cho tàu thuyền vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó với tình huống bão ảnh hưởng. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ, nhất là công tác bảo đảm an toàn dân cư trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.

Chiều 17/12, Chủ tịch UNND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo hoàn thành việc kêu gọi tất cả các tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tránh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn trước 10h ngày 18/12.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Các tàu, thuyền neo đậu tại khu vực bãi ngang ven biển phải vào nơi tránh trú hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn.

Lực lượng chức năng gia cố bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An



Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương ven biển như Bình Sơn, Mộ Đức, thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Lý Sơn (dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp) khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ các nhà dân không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà ở; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Hoàn thành trước 17h ngày 18/12; thông báo và không để người dân ra khỏi nhà an toàn, nơi tránh trú bão cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Các địa phương còn lại rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý đối với khu vực có nguy cơ cao sạt lở bờ sông, bờ biển; chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Hoàn thành trước 17h ngày 18/12.