Miền Trung mưa trắng trời, nhiều vùng ngập sâu trong biển nước

"Chúng tôi yêu cầu đơn vị tập kết thiết bị, máy móc ở khu vực có nguy cơ sạt lở 24/24, xuất hiện sạt lở đến đâu thu gom xử lý đến đó để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông", đại diện Khu quản lý đường bộ III nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) cho biết, vẫn đang thực hiện trao đổi với các bên liên quan, trước mắt đơn vị quản lý thực hiện thu dọn đất đá để đảm bảo giao thông. Sau đó sẽ phối hợp để xem xét, đánh giá nhằm có giải pháp cụ thể.

Tại Thừa Thiên - Huế: Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn Thừa Thiên - Huế, từ đêm 12-17/11 trên đất liền tỉnh này có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2,5 - 4 mét.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ ngày 10/11 Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế ra lệnh duy trì lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin 250-700m3/s tiếp tục hạ dần mực nước hồ. Điều chỉnh và vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 7h ngày 11/11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, ở Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 17-19 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 13/11, Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Chiều tối 13/11 đến ngày 15/11, Thừa Thiên - Huế đến Bình Định mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.