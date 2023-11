Miền Trung mưa lũ phức tạp, miền Bắc lạnh tăng cường

Đồng thời, các địa phương cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

8 huyện, thị xã và thành phố ở Thừa Thiên Huế ghi nhận độ ngập sâu 0,3-1m trong ngày 15/11 (Ảnh: Nhuận Thành).

Cùng ngày, không khí lạnh tăng cường tràn về và chi phối thời tiết ở miền Bắc, khiến khu vực tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, khu vực núi cao có nơi rét hại sâu dưới 10 độ C.

Ban ngày, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ở ngưỡng thấp 20-22 độ C, giảm khoảng 3 độ C so với một ngày trước. Trạng thái này kéo dài trong ngày 16/11, sau đó khu vực chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Sóng cao 4-6m, biển động mạnh.