'Miễn trời cao còn có ánh dương' – Một siêu phẩm Thái Lan biến thù hận thành ánh sáng của tình yêu

Thương mến tình cảnh của Peang, Arthik luôn bên cạnh để an ủi và chở che cho cô. Thời gian trôi nhanh, cô dần nảy sinh tình cảm với Arthik. Mẹ của anh không thích điều này nên đã nhắc nhở nhưng Peang vẫn ngoan cố.

Peang vẫn không từ bỏ tình yêu với Arthik nên khi anh uống say cô đã tìm cách vào phòng riêng của anh. Lần này, sự hiểu lầm của ba mẹ Arthik càng tăng cao khi con trai mình bị Peang vu oan có ý đồ xấu với cô. Trong cơn say và cả nỗi oan ức, Arthik lao xe ra đường và bị tai nạn nghiêm trọng. May mắn sống sót nhưng anh phải từ bỏ giấc mơ thể thao khiến anh vô cùng căm hận Peang. Liệu rằng cả hai sẽ viết nên câu chuyện tình yêu này ra sao khi trái tim Arthik chỉ có sự thù hận?

Đón xem Miễn trời cao còn có ánh dương được phát sóng vào lúc 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.

Mi Ty