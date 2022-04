Miền Tây lần đầu tiên tổ chức lễ hội tôn vinh các loài... mắm

Tối 20/4, lễ hội mắm Châu Đốc được UBND tỉnh An Giang khai mạc tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Là thủ phủ của các loại mắm nên trong đêm khai mạc lễ hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục: Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam".

Mắm Bà Giáo Thảo, Bà Giáo Khỏe là 2 thương hiệu được du khách tin dùng.

Lễ hội mắm Châu Đốc được tỉnh An Giang đưa ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các địa phương trong tỉnh An Giang nói riêng, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố nói chung.

Khách du lịch đến với lễ hội rất đông trong đêm khai mạc. Ban Tổ chức cho biết lễ hội thu hút 180 gian hàng của tỉnh An Giang và 19 tỉnh, thành trong cả nước

Đối với mắm, có hơn 60 loại.