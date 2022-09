Miễn lệ phí việc bổ sung "nơi sinh" vào bị chú hộ chiếu

Đối với công dân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm bị chú thông tin "nơi sinh", thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tuy nhiên tại mục nội dung đề nghị (trong tờ khai cấp hộ chiếu) ghi rõ "cấp hộ chiếu và bị chú nơi sinh".

"Miễn lệ phí đối với việc bị chú nơi sinh vào hộ chiếu"- Bộ Công an cho hay.

Công an sẽ ghi thêm "nơi sinh" vào bị chú ở trang 4 của hộ chiếu mẫu mới (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội trước đó, cho hay, so với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).