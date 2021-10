Miễn dịch tạo ra do mắc Covid-19 và tiêm vắc xin khác nhau thế nào?

Hiệp hội Miễn dịch học Anh (The British Society for Immunology) cộng tác cùng Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh (Coronavirus Immunology Consortium) xây dựng Infographic thể hiện sự khác biệt về miễn dịch tạo ra do nhiễm virus SARS-CoV-2 và vắc xin.